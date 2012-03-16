《外汇动态》美元兑韩元下跌,但韩国进口商买盘限制跌势

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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0213GMT--美元兑韩元KRW=KFTC下跌,因投资人获利了结且韩国出口商卖出美元.不过本地进口商的买盘限制跌势,交易员称.
美元兑韩元下跌0.3%,至1,123.9.
首尔一家外资银行资深交易员说,市场部位几乎呈现中性."出口商和进口商陷入区间波动,同时也没有什么可以推动市场的因素,"他说.
路透调查显示,投资人过去两周大幅削减韩元多头押注.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。