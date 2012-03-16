《外汇动态》美元兑韩元下跌,但韩国进口商买盘限制跌势

0213GMT--美元兑韩元KRW=KFTC下跌,因投资人获利了结且韩国出口商卖出美元.不过本地进口商的买盘限制跌势,交易员称.

首尔一家外资银行资深交易员说,市场部位几乎呈现中性."出口商和进口商陷入区间波动,同时也没有什么可以推动市场的因素,"他说.