《热点透视》欧元区左派阵营无力对抗撙节措施狂热信徒

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 蔡美珍

路透伦敦3月15日电---或许还有一些争论尚未平息,但抵抗欧元区"财政协定"的后卫防线胜算不大.

这项协定要在某些国家要获得批准通过当然看似不易.爱尔兰将交由公民投票表决,荷兰工党则扬言反对批准协定,而荷兰的少数党政府需要工党支持票才能通过协定,另外,法国社会党的总统候选人奥朗德(Francois Hollande)则表示,如果他当选,将设法争取对协定进行重大"重新协商".更广泛来说,欧洲各国的左派政党都在反对相关立法,他们认为这些立法是由支持严谨财政一派势力主导.

目前为止,金融市场似乎没在担心财政协定可能失败的风险.这是有理由的.在17个欧元区成员国之中,只需要有12国支持,财政协定就可以生效.如果法国成为拒绝支持的一员,财政协定当然会损失一些力量,政治面的重要性也大受影响.但这项协定的主要必要条件--加强财政监督及加重惩罚--根据欧洲法律已经完全可以落实.在德国的敦促之下,欧元区领袖已经同意将这些规则赋予更高的法律地位.

更大的问题可能在于,若是反对批准协定,则欧元区积极鼓吹撙节开支的势力--德国政府及欧洲央行--将会把这视为那些财政散漫政府故态复萌的藉口.不过这种担心是过虑了.法国遭标准普尔调降评等时,法国公债收益率没什么反应.但西班牙和意大利的公债收益率--目前10年期公债收益率还在5%左右--则强烈提醒了世人警惕财政散漫的代价.

实际一点来看,考虑到目前的经济衰退情况,加上盲目强制撙节,有让欧洲经济陷入泥沼的危险,欧盟当局现在或许应该要采纳比较温和的方式.上周西班牙表现出弹性妥协的态度,是外界乐见的.一些政党及国家政府主张应该把更多力气放在经济,他们是对的.但只要那些强势当权者仍然主导,这些主张获得注意的机会就很小.(完)