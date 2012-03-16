《热点透视》Libor报价惹争议,银行业或需摆脱猜测的作法

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane/Neil Unmack 编译 王冠中

路透纽约/伦敦3月15日电---全球金融界有时是靠猜测在运作的.针对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)人为操控的调查,暴露出这项指标利率的缺陷:银行基本上可以杜撰利率.这很让人震惊,毕竟他们设定的利率会协助为360兆(万亿)美元贷款和衍生品定价.比较好的方式可能是根据实际的交易来设定LIBOR.

检讨LIBOR需要从根本全面大翻修.目前的做法是,参与银行每天提报在不同时段下向其他银行拆借各种不同货币可能的利率.汤森路透收集了这些提交利率后,删除最高和最低者后计算平均值,同时也揭露个别银行的提交的利率.

上述危机暴露出这个取样方法的数个问题.当银行间拆借市场在2008年枯竭时,尽管实际上没有拆借的交易,银行依旧会提交利率.部分银行可能会因为担心暴露了自身的问题,而提交刻意压低的利率.更具杀伤力的是,监管机构正在调查交易商联手操控LIBOR以符合己利的指控.

因应这类反抗声浪最好的方式,就是让银行提交实际交易的平均利率而非假设的利率.然而,这么做也有些缺点.首先,银行不一定每次都会借入八个月期的瑞典克朗.而对个别银行来说,若没有进行拆借操作可能会被视为疲弱的迹象.而且如果市场真的冻结了,就会完全没有利率提报.

但若负责监督的英国银行业者协会设立了最低交易量协定,就能克服这些问题.他们也可以缩减LIBOR报价的货币,只列出流动性最佳的货币和天期.透过公布平均利率和参与银行数量,而不公布个别银行提交的利率,则可缓解过度透明化的忧虑.在类似雷曼兄弟垮台造成的资金冻结强况下,英国银行业者协会可以选择沿用前一日的利率,或者使用估算值,并完整揭露资讯.

根据实际交易情况来制定LIBOR利率会让这项指标利率波动更大,因而降低其参考价值.但并没有硬性规定要求借款者非得已LIBOR为指标不可,而且也有迹象显示诸如隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)等其他指标也越来越多人采用.然而,要真的有任何指标来撼动LIBOR在金融市场的主导地位可能还要好几年的时间.虽然改革LIBOR不会是迅速简单的工作,但摒除猜测的作法会是个很好的开端.(完)