〔台湾债市〕RP利率不变,400亿台币公债交割但市况尚能持稳

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北3月16日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五不变,今日有400亿台币的20年期公债交割,盘初见寿险自投信端赎回基金,不过近尾盘时又有余钱陆续回流,整体市场平稳.
资金调度人士指出,近日市场资金犹多,一般企业、投信与寿险找券需求不减,尤以收益较高的非公债类特别抢手,不过双方顾及彼此情谊,RP利率高档成交虽略见减少,交投仍大底不脱原有区间.
另外,下周四(22日)央行将召开第一季理监事会议,市场多数预期利率将维持不变.交易商表示,若指标利率未变,RP利率应不至于变动,预料接近季底资金赎回压力才会陆续浮现.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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