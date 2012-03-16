〔台湾债市〕RP利率不变,400亿台币公债交割但市况尚能持稳

路透台北3月16日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五不变,今日有400亿台币的20年期公债交割,盘初见寿险自投信端赎回基金,不过近尾盘时又有余钱陆续回流,整体市场平稳.

资金调度人士指出,近日市场资金犹多,一般企业、投信与寿险找券需求不减,尤以收益较高的非公债类特别抢手,不过双方顾及彼此情谊,RP利率高档成交虽略见减少,交投仍大底不脱原有区间.