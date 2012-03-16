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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 13:51 BJT

〔台湾股市〕收低66.68点,塑化类股拖累大盘

路透台北3月16日电---台湾股市周五收低0.82%,塑胶类股.TPLI拖累大盘,因媒体报导在韩国与美欧的自由贸易协定(FTA)生效之后,塑化业将是受创最大的产业之一.

加权股价指数.TWII下跌66.68点,报8,054.94点.今日指数开高0.11%.

金融保险类股.TFNI和电子类股.TELI分别下跌0.78%和0.75%.台积电(2330.TW)下挫2.52%.

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