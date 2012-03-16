〔台湾个股〕大众银行指凯雷集团尚未委托投资银行售股,也无合适买家

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透台北3月16日电---台湾大众银行2847.TW周五表示,大股东私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]目前尚未委托投资银行进行售股;此外,凯雷目前也尚未找到合适买家,也无陆资银行表达兴趣.
大众银行董事长陈建平在一场活动表示,"目前没有任何买家与我们谈到经营权."
陈建平并表示,去年以来有很多买家表达兴趣,凯雷亦曾介绍潜在买家.目前大众银行的每股净值已经超过12台币,"出售价格高于净值当然愈多愈好."他称.
消息人士日前表示,凯雷集团正在寻求出售所持有的大众银行股份.凯雷2007年以每股17台币,投资大众银行当时约35%股份,总金额215亿台币.[ID:nSH0096957](完)
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--记者 洪淑珍/詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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