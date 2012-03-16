〔台湾个股〕大众银行指凯雷集团尚未委托投资银行售股,也无合适买家

路透台北3月16日电---台湾大众银行2847.TW周五表示,大股东私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]目前尚未委托投资银行进行售股;此外,凯雷目前也尚未找到合适买家,也无陆资银行表达兴趣.

大众银行董事长陈建平在一场活动表示,"目前没有任何买家与我们谈到经营权."

陈建平并表示,去年以来有很多买家表达兴趣,凯雷亦曾介绍潜在买家.目前大众银行的每股净值已经超过12台币,"出售价格高于净值当然愈多愈好."他称.