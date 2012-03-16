〔东京美债〕公债价格持稳,受股市走疲支撑

路透东京3月16日电---美国政府公债周五在亚洲市场持稳,投资人了结股市获利,此前美国联邦储备理事会(FED)发布更为乐观的经济展望带动股市扬升.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太股市指数.MIAPJ0000PUS午后下跌0.2%,但本周仍可望上涨.

"若股市中止涨势,资金还是需要投入某个标的,其中一些的确进入了债市,"东京一欧系银行的交易员称."债市在本周挫跌后,可能会出现空头回补."