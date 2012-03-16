〔基金观点〕新加坡银行股与近海海事类股有良好上涨前景--利安

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透新加坡3月16日电---利安资金管理公司(Lion Global)基金经理Grace Ho称,新加坡股市过去数月虽已大涨,但依然便宜,银行股与近海海事类股提供最大的上升动力.
Ho称,新加坡有望继续受益于全球经济增长的好转,未来数月新加坡企业的盈利将改善.她负责管理利安旗下新加坡均衡基金(Singapore Balanced Fund)的1.245亿美元资产.
"新加坡企业高度面向全球经济,将受益于宏观环境的回暖.我们认为新加坡企业盈利有上升潜能."Ho表示.
由于金融市场流动性增多且美国经济指标改善,新加坡海峡时报指数.FTSTI今年已涨14%.去年受累于欧债危机与全球经济疑虑,该指数下滑了17%.
在该基金的资产组合中,Ho特别增持了银行股,因认为去年的强劲贷款增长以及利润率企稳,将会扶助银行业.
"从去年年底以来,我越来越看好银行股."她说.
去年12月新加坡银行贷款同比大增30.3%,因随着欧洲银行减少新兴市场敞口,新加坡的银行在贸易融资等领域取得更多市场份额.
三家新加坡银行--星展银行(DBSM.SI)、大华银行(UOBH.SI)与华侨银行(OCBC.SI),都在该基金持仓前十的行列.
Ho亦增持了新加坡近海海事企业的股票,因预计全球经济改善将给钻探企业带来更多订单.另外,高油价亦提供了支撑.(完)
--编译 隋芬;审校 龚芳
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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