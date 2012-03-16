〔基金观点〕新加坡银行股与近海海事类股有良好上涨前景--利安

路透新加坡3月16日电---利安资金管理公司(Lion Global)基金经理Grace Ho称,新加坡股市过去数月虽已大涨,但依然便宜,银行股与近海海事类股提供最大的上升动力.

Ho称,新加坡有望继续受益于全球经济增长的好转,未来数月新加坡企业的盈利将改善.她负责管理利安旗下新加坡均衡基金(Singapore Balanced Fund)的1.245亿美元资产.

"新加坡企业高度面向全球经济,将受益于宏观环境的回暖.我们认为新加坡企业盈利有上升潜能."Ho表示.

由于金融市场流动性增多且美国经济指标改善,新加坡海峡时报指数.FTSTI今年已涨14%.去年受累于欧债危机与全球经济疑虑,该指数下滑了17%.

在该基金的资产组合中,Ho特别增持了银行股,因认为去年的强劲贷款增长以及利润率企稳,将会扶助银行业.

"从去年年底以来,我越来越看好银行股."她说.

去年12月新加坡银行贷款同比大增30.3%,因随着欧洲银行减少新兴市场敞口,新加坡的银行在贸易融资等领域取得更多市场份额.

三家新加坡银行--星展银行(DBSM.SI)、大华银行(UOBH.SI)与华侨银行(OCBC.SI),都在该基金持仓前十的行列.

Ho亦增持了新加坡近海海事企业的股票,因预计全球经济改善将给钻探企业带来更多订单.另外,高油价亦提供了支撑.(完)