〔台湾债市〕10年公债殖利率收低,下周关注美债表现与央行利率决议

路透台北3月16日电---台湾10年公债101/5殖利率周五收低,结束连弹三天的走势,因美债暂时止稳.交易商在周末假期前观望气氛浓厚,令该券成交值较上日的567亿台币急遽萎缩.

展望下周,交易商普遍认为,美债的表现仍将是最主要关注重点;此外,周四央行理监事会议、周五的第二季公债发行计划等,都将是影响行情的变数.预料101/5殖利率区间在1.27-1.32%.

"今天小幅修正,(殖利率)有下不去的味道,但要大弹也没把握."一票券商资深交易员称.

另一证券商交易员则表示,今日成交量大幅萎缩,操作难度很高,"今晚美债怎么走,大家都等着看."

美国公债价格在遭遇四个月来最惨重跌势后周四持稳,因投资人考虑公债收益率(殖利率)跳升是否反映目前经济复苏正在积聚动能.美国指标10年期公债价格US10YT=RR持平,收益率报2.28%.今日亚洲交易时段,收益率小弹至2.29%,远低于周四的高位2.35%.

台湾央行将在22日召开今年第一季的全体理监事会议,以决定利率水准.央行近日在送交立法院的报告中指出,未来将视景气与物价变动,弹性调整货币政策.分析师则认为,今年在欧债危机及油价蠢动之际,维持物价和金融稳定的目标将使央行的任务更为沈重.[ID:nST0509987]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO -0.57 1.2933 1.2923-1.2952 196.0

交易商指出,除美债、理监事会议等值得关注外,最近炒得火热的油电价调涨议题,是否会令民生用品价格同步上涨进而拉高通膨压力,也是要持续留意的的重点.

"债市还没反映这个利空,若气氛不好,大家一定会拿这个做文章."一票券商交易员说.

另一证券商交易员也认为,油电价格到底怎么调,似乎还没有最终版本,"大家心理是有预期,但还没确实反映出来."

有交易商指出,电价曾在2008年调涨25%,当年单月的消费者物价指数(CPI)年增率突破5%,不过随着国际油价在7月自高峰回落,通膨压力也减少.

"现在好像也有这么点味道,不过CPI到底会升多少,没人知道."他说.

台湾苹果日报报导,政府初步规划电价将分2波调涨,分别在5月与10月,各类用电平均调幅2成到2成5,国内共1,100万户的家庭电费将涨14.4%.此外,油价缓涨机制也拟调高门槛,未来国际油价调涨时,中油依公式算出的国内油价将不再采取现行减半调涨机制,而是一次涨足.

行政院长陈冲则在今早回应称,只是要回复正常机制,不应该解释为涨价,要不要这样做,电费执行委员会自然会讨论.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2933

5 101/1 A01101=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)