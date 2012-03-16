更正:〔日本股市〕日经指数连续第四日收高,景气循环股支撑大盘(更新版)

(更正:因原文有误,内文第三段删除后半句)

(新增细节)

* 日经指数连续第六周上涨

* 投资人了结出口股获利,买进景气循环股

* 船运股表现居前

* 奥林巴斯(Olympus)跳涨

路透东京3月16日电---日本股市日经指数周五连续第四日收高,受助于市场买入景气循环股,因美国经济前景亮丽,这抵消了出口类股遭遇获利了结的影响.出口类股近期因日圆走软而上涨.

日圆兑美元自11个月低点回升,促使一些出口类股回吐部分上日涨幅,本田汽车(7267.T)下跌0.6%,丰田汽车(7203.T)跌0.1%.

美元兑日圆JPY=最新报83.52日圆.

日经指数.N225收高0.06%至10,129.83点,本周攀升2.1%,且为连续第六周录得上涨.

市场参与者称,7月8日高位10,207.91是下一心理关口,并表示日经指数首先需要在当前水准盘整.

"目前的上档目标是7月8日高位,去年市场在该水准附近区间振荡,因此我们可以预期情况重演.我认为日经指数(接下来)这周将在目前的水准附近盘整,但支撑仍旧稳固,"Okasan Online Securities首席策略师Yoshihiro Ito称.

3月是日本财年的最后一个月,市场人士预期许多基金将了结获利.从1月初至今,日经指数累计上涨19.8%

股票投资信托公司3月推出基金,募集的资金大幅增长,也助推了股市的升势.

野村预计,这些股票投信基金的总资产本月将触及880亿日圆,为2006年2月来最高.2011年平均为每月130亿日圆.

野村预测4月-5月日经指数将升向10,500-11,000点.

日经波动性指数.JNIV下降7.2%,凸显了乐观的前景.波动性指数越低,风险偏好越强.

东证股价指数.TOPX升0.4%至866.73点.

主板成交量下滑,今日有22亿股换手,周四则为24.1亿股.(完)

--编译 王冠中/王洋;审校 侯向明/蔡美珍

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