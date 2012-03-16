更正:〔日本股市〕日经指数连续第四日收高,景气循环股支撑大盘(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(更正:因原文有误,内文第三段删除后半句)
(新增细节)
* 日经指数连续第六周上涨
* 投资人了结出口股获利,买进景气循环股
* 船运股表现居前
* 奥林巴斯(Olympus)跳涨
路透东京3月16日电---日本股市日经指数周五连续第四日收高,受助于市场买入景气循环股,因美国经济前景亮丽,这抵消了出口类股遭遇获利了结的影响.出口类股近期因日圆走软而上涨.
日圆兑美元自11个月低点回升,促使一些出口类股回吐部分上日涨幅,本田汽车(7267.T)下跌0.6%,丰田汽车(7203.T)跌0.1%.
美元兑日圆JPY=最新报83.52日圆.
日经指数.N225收高0.06%至10,129.83点,本周攀升2.1%,且为连续第六周录得上涨.
市场参与者称,7月8日高位10,207.91是下一心理关口,并表示日经指数首先需要在当前水准盘整.
"目前的上档目标是7月8日高位,去年市场在该水准附近区间振荡,因此我们可以预期情况重演.我认为日经指数(接下来)这周将在目前的水准附近盘整,但支撑仍旧稳固,"Okasan Online Securities首席策略师Yoshihiro Ito称.
3月是日本财年的最后一个月,市场人士预期许多基金将了结获利.从1月初至今,日经指数累计上涨19.8%
股票投资信托公司3月推出基金,募集的资金大幅增长,也助推了股市的升势.
野村预计,这些股票投信基金的总资产本月将触及880亿日圆,为2006年2月来最高.2011年平均为每月130亿日圆.
野村预测4月-5月日经指数将升向10,500-11,000点.
日经波动性指数.JNIV下降7.2%,凸显了乐观的前景.波动性指数越低,风险偏好越强.
东证股价指数.TOPX升0.4%至866.73点.
主板成交量下滑,今日有22亿股换手,周四则为24.1亿股.(完)
--编译 王冠中/王洋;审校 侯向明/蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。