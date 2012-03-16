版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 15:12 BJT

〔全球金市〕金价续涨,但料连续第三周下跌

路透新加坡3月16日电---金价周五续涨,投资人趁美元走贬进场低接,但金价料连续第三周下跌,因美国经济前景亮丽,促使投资人将资金转往他处.

现货金XAU=早盘跌至1,655.04美元后,于0633GMT时弹升至1,661.09美元,上涨3.36美元.

金价周三触及低点1,634.09美元,为1月16日以来最弱水准,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)没有提供进一步放宽政策的线索.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐