〔金属期市〕伦敦期铜下跌,但仍受美国经济前景改善所支撑

路透新加坡3月16日电---伦敦期铜周五下跌,上日上涨逾1%;但美国经济前景改善,支撑铜价维持在接近本周交投区间上缘.

美国数据显示上周初请失业金人数降至四年低点,且本月东北部制造业活动升温,带动了市场的乐观情绪.美国股市标准普尔500指数周四升至2008年金融危机以来的高点,铜价亦上扬.