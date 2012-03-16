〔台湾汇市〕台币兑美元量缩收近平盘,多数交易商于场边观望

路透台北3月16日电---台币兑美元TWD=TP周五收近平盘,仅微幅升值0.8分,尽管国际美元遭遇获利了结压力,但台股量缩价跌整理,市场缺乏交投诱因,外汇买卖以实质抛补为主.

汇银人士指出,台币盘初反应国际美元下跌而走升,不过台股走势并不明朗,多数交易商于场边驻足观望,令交易区间与成交量濒临窒息边缘,接近尾盘央行例行调节,使之收在平盘附近.

"外资买卖都有...这两天的交易量实在不多."一位银行外汇交易人士称.

市场人士并表示,近日台湾政府拟调涨油电价格,恐令民生用品物价同步上涨,央行可能会容许台币升值以缓和通膨压力.不过,调涨幅度等细节尚未定案,未来影响程度仍有待观察.

他们预估,台币短线仍在29.5-29.6元间狭幅整理,并密切追踪台湾竞争对手货币--韩元走势.

台湾苹果日报报导,政府初步规划电价将分2波调涨,分别在5月与10月,各类用电平均调幅2成到2成5,国内共1,100万户的家庭电费将涨14.4%.此外,油价缓涨机制也拟调高门槛,未来国际油价调涨时,中油依公式算出的国内油价将不再采取现行减半调涨机制,而是一次涨足.

台币兑美元周五收在29.562元,较上周贬值5.8分(29.562-29.504),或0.20%;累计今年以来台币已升值2.46%,因年初热钱回流亚洲新兴市场.

台湾股市周五收盘下跌0.82%,至8,054.94点;外资及陆资在台股卖超2.93亿台币,结束连续三日买超,上交易日为买超27.39亿.[ID:nST0441460]

新兴亚洲货币周线料均收跌,短线投资客削减仓位,因对美国进一步推出刺激措施的希望退烧,且中国表明计画让人民币交易区间更具弹性;韩元兑美元KRW=周五微升,投资者针对美元了结获利.[EMRG/SGCN][KRW/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.562 29.570 29.440-29.570 29.570 5.64 7.67

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.541 29.535 29.501-29.546 29.520 2.81 3.08

COSMOS1

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PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/-0.005 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.165/-0.150 -0.150/-0.130

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