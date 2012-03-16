〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

巴西 Selic利率9.75% 2012年3月7日降75基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)