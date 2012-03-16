〔台湾央行〕共发行2,671亿台币存单,发行余额增加52亿

路透台北3月16日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,671亿台币存单,相较存单到期金额2,619亿,存单发行余额增加52亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期2,359亿台币,利率为0.87%;91天期257亿台币,利率为0.93%;182天期55亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行2,214亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,486.4亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周四当日超额准备为142亿台币,累计超额准备为负79亿台币,加计前期1%的超额准备为782亿台币.(完)