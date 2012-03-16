〔台湾货币市场〕短率大致平稳,资金稳中偏松(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 资金稳中偏松

* 短票量大但利率持稳

* 展望下周短率应可持稳

记者 高洁如

路透台北3月16日电---台湾银行间短期利率周五持稳上日.市场资金稳中偏松,虽然央行下周将召开议息会议,不过预料不会变动重贴现率,预期利率平稳之下,短率大致不变.

银行交易员表示,市场资金还是偏松,下周虽离月底、季底的脚步更近,但票券商表示目前已预先框定月底的资金缺口,因此预料本季底的资金紧俏状态可能不会太严重,季底资金需求高峰料将有效纾解.

"整体市场的钱还算多,利率大致没什么变,"一位小型民营银行交易人士称.

台湾央行将在下周四(22日)召开第一季的全体理监事会议,会后将宣布利率决定.目前市场多数认为,央行仍将维持重贴现率在1.875%的三年以来高位不变.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日在0.399%;区间在0.299-0.70%,上日亦同.

2-7天拆款利率在0.392-0.70%,上日在0.392-0.72%.

**短票量大但利率持平**

短票方面,票券商指出,近两日票券量稍稍加大,只不过银行的买票意愿仍然相当高,令短票快速去化,利率大致没有变动.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,同上日.

今日央行存单到期2,619亿台币,共发行2,671亿,存单发行余额增加52亿.本周累计央行存单净增280.5亿.[TW/MMTCN]

下周存单到期金额总计为5,800.7亿台币,分别为周一3,231亿,周二48亿,周三1,238.7亿,周四718亿以及周五565亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备负68亿台币;至周日,累计超额准备为负283亿台币,加计前期1%的超额准备为578亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率亦是未变,今日有400亿台币的20年期公债交割,盘初见寿险自投信端赎回基金,不过近尾盘时又有余钱陆续回流,整体市场平稳.

资金调度人士指出,近日市场资金犹多,一般企业、投信与寿险找券需求不减,尤以收益较高的非公债类特别抢手,不过双方顾及彼此情谊,RP利率高档成交虽略见减少,交投仍大底不脱原有区间.

另外,下周四(22日)央行将召开第一季理监事会议,市场多数预期利率将维持不变.交易商表示,若指标利率未变,RP利率应不至于变动,预料接近季底资金赎回压力才会陆续浮现.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.(完)