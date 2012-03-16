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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 17:15 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增280.5亿台币

路透台北3月16日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增280.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,486.4亿台币.上周存单发行量净减468亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

3月12日(一) 5,561.50 4,858.50 -703.00

3月13日(二) 400.00 1,396.00 +996.00

3月14日(三) 5,207.00 4,769.50 -437.50

3月15日(四) 1,841.00 2,214.00 +373.00

3月16日(五) 2,619.00 2,671.00 +52.00

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总 计 15,628.50 15,909.00 +280.50

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

3月12日(一) 341.00 80.00

3月13日(二) 118.00 53.00

3月14日(三) 278.00 86.50

3月15日(四) 172.00 81.00

3月16日(五) 257.00 55.00

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总 计 1,166.00 355.50 (完)

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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