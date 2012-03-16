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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 17:23 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超19.0亿台币

路透台北3月16日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 22.50 3.00 +19.50

票券业 0.00 0.50 -0.50

证券业 11.00 30.00 -19.00 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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