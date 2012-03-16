〔欧洲汇市〕英镑兑美元和欧元小幅上扬,美元涨势消退

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 英镑兑美元上涨0.1%至1.5727
* 美元涨势消退,但美国通胀数据可能给予提振
* 英镑兑欧元接近四周高点
路透伦敦3月16日电---英镑兑美元周五小幅上涨,美国公债收益率(殖利率)上扬所带动的美元涨势降温,且英国主权评等可能被下调的负面影响消退.
英国无数据公布,让英镑易受其他主要货币走势的牵动,美国通胀数据可能会推动美元再次走升.
英镑兑美元GBP=D4上涨约0.1%至1.5727,远高于本周稍早触及的七周低点1.5603美元,强劲的美国就业数据全面提振美元.
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