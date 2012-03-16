〔台湾新债〕台化今年计画发行120亿台币无担债,期限至多不超过七年

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北3月16日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)周五表示,公司董事会决议发行总额120亿台币的无担保公司债,期限至多不超过七年,视市场状况得分次按面额发行.
此为台塑集团首家公告发行公司债的企业.
先前市场传言,今年台塑集团旗下五家企业包括台塑(1301.TW)、台化、台塑石化(6505.TW)、南亚(1303.TW)以及未上市的麦寮汽电都计画发行公司债,整个集团的发行金额可能超过600亿台币.
台化最近一次标售公司债是在去年9月,当时五年期以1.38%定价,标售金额40亿台币.[ID:nST0395354]
台化所属的台塑集团,为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件后,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nST0386028](完)
--记者 董永年; 审校 乔艳红
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。