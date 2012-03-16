〔东南亚股市〕菲律宾和泰国股市劲扬触及高点,其他市场回落

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透曼谷3月16日电---菲律宾股市周五触及纪录新高,泰国股市则升至近16年高点,受绩优股买盘提振,但其他东南亚股市多数因获利了结而下跌.
菲律宾股市.PSI收高2.3%至纪录高点5,145.89点,本周上涨3.3%,为近五个月来最大单周涨幅.
菲律宾股市为2012年至今较大型东南亚股市表现最佳者,累计上涨近18%,涨幅仅次于越南股市的上涨25%.
菲律宾地产股表现居前,因低利率支撑该产业前景.
泰国股市.SETI上涨1.6%至1996年7月以来最高水准.重量级能源股涨势居前,经纪商称,市场人士将焦点放在本地经济和具韧性的国内需求.
其他股市自日内高点拉回,新加坡股市.FTSTI和马来西亚股市.KLSE均收低0.5%,印尼股市.JKSE下跌0.3%.越南股市.VNI小跌0.75%.
新加坡股市周线上涨2%,越南股市上涨1.5%,印尼股市上涨0.9%,马来西亚股市则下跌0.5%.
0958GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 3010.68 -15.16 -0.50 +13.77 2646.35
马来西亚 .KLSE 1571.40 -7.98 -0.51 +2.66 1530.73
泰国 .SETI 1189.56 18.22 +1.56 +16.02 1025.32
印尼 .JKSE 4028.54 -11.44 -0.28 +5.40 3821.99
菲律宾 .PSI 5145.89 114.11 +2.27 +17.70 4371.96
越南 .VNI 438.52 -3.33 -0.75 +24.74 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。