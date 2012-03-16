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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 18:17 BJT

〔东南亚股市〕菲律宾和泰国股市劲扬触及高点,其他市场回落

路透曼谷3月16日电---菲律宾股市周五触及纪录新高,泰国股市则升至近16年高点,受绩优股买盘提振,但其他东南亚股市多数因获利了结而下跌.

菲律宾股市.PSI收高2.3%至纪录高点5,145.89点,本周上涨3.3%,为近五个月来最大单周涨幅.

菲律宾股市为2012年至今较大型东南亚股市表现最佳者,累计上涨近18%,涨幅仅次于越南股市的上涨25%.

菲律宾地产股表现居前,因低利率支撑该产业前景.

泰国股市.SETI上涨1.6%至1996年7月以来最高水准.重量级能源股涨势居前,经纪商称,市场人士将焦点放在本地经济和具韧性的国内需求.

其他股市自日内高点拉回,新加坡股市.FTSTI和马来西亚股市.KLSE均收低0.5%,印尼股市.JKSE下跌0.3%.越南股市.VNI小跌0.75%.

新加坡股市周线上涨2%,越南股市上涨1.5%,印尼股市上涨0.9%,马来西亚股市则下跌0.5%.

0958GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3010.68 -15.16 -0.50 +13.77 2646.35

马来西亚 .KLSE 1571.40 -7.98 -0.51 +2.66 1530.73

泰国 .SETI 1189.56 18.22 +1.56 +16.02 1025.32

印尼 .JKSE 4028.54 -11.44 -0.28 +5.40 3821.99

菲律宾 .PSI 5145.89 114.11 +2.27 +17.70 4371.96

越南 .VNI 438.52 -3.33 -0.75 +24.74 351.55

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(完)

--编译 王冠中;审校 程琳

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