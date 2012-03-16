〔马来西亚期市〕棕榈油期货盘旋在九个月高点下方,受强劲出口支撑

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡3月16日电---马来西亚棕榈油期货周五近持平,在上日触及九个月高点后,部分交易商了结获利,而强劲出口和南美大豆供应疑虑则支撑了价格.
棕榈油价格本周连续四日上涨,因近日一场产业会议就价格发表了乐观预估,且正面的消息提振了全球经济展望.食用油期货今年已上涨近7%.
"市场今天在窄幅区间交投.有些获利了结,因为市场自(上周)棕榈油会议以来已上涨了近200马币(林吉特),"马来西亚一外资商品经纪商的交易员称.
"从基本面来看,出口正在强劲增长,提供了支撑."
指标6月棕榈油期货FCPOc3上涨1马币,收报每吨3,398马币,盘中曾触及3,418马币的6月以来新高.
成交量为24,583口,略低于通常25,000口的水平.(完)
--编译 王冠中;审校 丁琦
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