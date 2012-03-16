〔台湾个股〕国泰金控拟在台湾或海外发股筹措不超过400亿台币长期资金

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透台北3月16日电---台湾国泰金控(2882.TW)周五称,拟在台湾或海外发股筹措不超过400亿台币长期资金,并计划发行不超过4亿美元海外可转换公司债.
该公司指出,将提请股东会授权董事会于适当时机在台湾办理现金增资发行普通股,或现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证(择一或二者搭配).发行之全部普通股股数以不超过10亿股为原则.
在海外可转换公司债方面,暂订2至2.5年期,票面年利率为0%.其目的在偿还借款、充实营运资金或转投资择一或搭配办理.其他发行细节未定.(完)
--记者 林妙容;审校 乔艳红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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