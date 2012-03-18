〔货币市场〕Libor持稳,但今年首次录得一周涨幅

路透纽约3月16日电---三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)本周累计上扬,为2012年首次录得一周涨幅,因央行低息贷款对融资水位的正面效应逐渐钝化.

三个月期LiborUSD3MFSR=周五持稳于0.47365%,但高于一周前的0.47355%.

Libor已较今年年初的逾0.58%有所下滑,主要是由于欧洲央行去年12月首次提供三年期低息贷款后,市场流动性改善所致.

"一开始的下跌有一大部分是因为欧洲央行引入的过剩流动性所致,"巴克莱资本分析师Amrut Nashikkar称.

"这已经产生过影响,而现在没有挹注任何新的流动性,"他指出."从现在起,维持下行压力的唯一理由将是欧洲二线国家基本面好转."

2011年年中欧洲银行体质疑虑加剧之前,三个月期Libor美元利率在0.25%水准,目前仍远高于当时水位.

欧洲美元利率期货<0#ED:>周五多数跌至今年低位,美国公债亦持续价格跌势,但美国通货膨胀数据较预期疲软,令跌势受到抑制.

美国劳工部周五公布,2月核心消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%,低于预估的上涨0.2%,包括食品和能源在内的整体CPI上涨0.4%,符合预期.[ID:nEAP24WjzW]

"这比预期稍微疲软.如果是相反的情况,我想市场原本绝对会继续下跌,"瑞士信贷利率策略分析师Michael Chang称.

公债及利率期货本周曾大幅下滑,因投资人转为预期经济增幅趋强,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出新一轮买债行动的可能性降低.

但Chang指出,周五的数据为FED提供一些空间及弹性,可维持宽松立场,且不致被市场逼得偏离现行路线.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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