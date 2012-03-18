《美股一周展望》股市修正在即?别又来了!

记者 Angela Moon

路透纽约3月16日电---投资人开始产生疑问,这波有如劲量电池活力兔一般的涨势,是否能够毫无休息或跌跤、一直走下去.

过去几个月的每个周五,这个疑问便在投资人脑海萦绕:股市涨势力道足以持续下去而没有修正吗?

即使标准普尔500指数已经升至金融危机爆发前以来的高位,答案仍然是肯定的.

标普500指数本周升破1,400点重要心理关卡,是四年来首见.标普500指数周五收在1,404.17点,为2008年5月20日以来最高.过去10周以来,标普指数有九周录得涨幅.

"我们看着这波不可思议的涨势,然而市场却是难以置信的从容自得.我们已经很久不曾这么乐观看多了,"Schwab金融研究中心主管Randy Frederick称.

确实,华尔街的恐惧情绪指标--CBOE波动率指数(VIX).VIX跌至五年低位,尽管标普500指数今年累计涨幅已经高达12%.VIX是衡量标普500指数未来30天的预估波动性,通常会与大盘方向走势相反.投资人通常以VIX选择权及期货作为防范市场下跌的对冲避险工具.

Frederick表示,唯一令人担心的是VIX两个月及三个月期约的巨大价差,这暗示较长期的波动性将上升.但下周到期的近月期约已经跌至接近即期VIX.周五VIX下跌6.2%,收在14.47,为2007年6月以来最低收位.

"我会希望VIX在17左右,因为在当前水位若有坏消息传出,指数往往会有一次大幅弹升,"Frederick并称,其实目前并没有什么不利消息.

**中型股强劲**

市场多头气势的另一项证据则是:标普400中型股指数.MID已升破1,000大关,根据Schaeffer's Investment Research技术分析师Ryan Detrick指出,1,000关卡区域自去年以来一直是强劲阻力.

"这是一个重大阻力区,但我们已经升破此处.如果能够成功守住,那么整体大盘的力量将会进一步增强,"Detrick称.

"从历史纪录来看,4月一直是表现强劲的月份,所以我们甚至可以预期市场升至1,440,这是2008年5月创下的高位,"他指出.

**关注苹果股价**

苹果(AAPL.O)股价走势也将是未来一周关注焦点,苹果股价本周首次触及600美元大关,从500美元涨到600美元只花了约一个月的时间.

苹果目前在Nasdaq 100指数.NDX所占权重约18%.去年4月权重高达20.5%,之后曾降至12.3%,但这波涨势使苹果权重再度提高,Nasdaq 100指数的表现因而严重受到苹果等少数几家科技大厂左右.

在苹果占有高权重的情况下,投资人怀疑,大盘是否能够继续上涨,即使苹果股价遭到拉回.

"许多人都有苹果相关曝险,所以当然会对指数有所影响,但看起来好像即使没有苹果,资金也被投入到其他类股及个股,"Detrick指出.

虽然VIX持续下滑,但从追踪苹果选择权的VIX指数来看,苹果股价的预期波动性却有所升高,和IBM及其他龙头股一样,苹果也有专门的VIX指数.

CBOE苹果VIX指数.VXAPL衡量对应的苹果股价30天预期波动性,本周指数跳涨35%,暗示未来有更多剧烈波动.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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