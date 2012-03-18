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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 06:34 BJT

全球外汇市场3月19日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月19日(一)

-- - 伦敦智库查塔姆社(Chatham House)举行金融监管及实体经济研讨会

0900 - 欧元区1月经常帐

0900 - 意大利1月工业订单

1230 - 美国芝加哥联储1月中西部制造业指数

1235 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利在长岛协会(Long Island Association)就区域及全国经济状况发表谈话

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)3月房价指数

1530 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利参观乐器制造商D'Addario & Company Inc工厂

1630 - 葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)以"葡萄牙:取得信任及竞争力"为题在彼得森国际经济研究所(Peterson Institute)发表演说.

1700 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参与债务危机小组讨论

1740 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利参与Brookhaven National Laboratory的圆桌讨论

2000 - 葡萄牙财政部长加斯帕在华盛顿召开记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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