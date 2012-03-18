全球外汇市场3月19日主要消息

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月19日(一)
-- - 伦敦智库查塔姆社(Chatham House)举行金融监管及实体经济研讨会
0900 - 欧元区1月经常帐
0900 - 意大利1月工业订单
1230 - 美国芝加哥联储1月中西部制造业指数
1235 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利在长岛协会(Long Island Association)就区域及全国经济状况发表谈话
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)3月房价指数
1530 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利参观乐器制造商D'Addario & Company Inc工厂
1630 - 葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)以"葡萄牙:取得信任及竞争力"为题在彼得森国际经济研究所(Peterson Institute)发表演说.
1700 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参与债务危机小组讨论
1740 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利参与Brookhaven National Laboratory的圆桌讨论
2000 - 葡萄牙财政部长加斯帕在华盛顿召开记者会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)