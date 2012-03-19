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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 06:41 BJT

全球外汇市场3月20日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月20日(二)

-- - 日本国定假日

0700 - 德国2月生产者物价指数(PPI)

0815 - 瑞士第四季工业订单

0930 - 英国2月消费者物价指数(CPI)

0930 - 英国2月零售销售物价指数(RPI)

1100 - 英国3月工业联盟(CBI)总工业订单差值

1145 - 美国3月17日当周ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国2月房屋开工/建筑许可年率

1255 - 美国3月17日当周Redbook连锁店销售

1400 - 欧洲央行执委普雷特及管委会成员魏德曼参与法兰克福金融峰会的"新制度价构下的央行角色"小组讨论

1400 - 美国财政部长盖特纳在众议院金融服务委员会上发表关于国际金融体系的年度证词

1545 - 国际清算银行货币暨经济部门副主管Claudio Borio将参与法兰克福金融峰会"法规的全球统整"小组讨论

1645 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克以"美联储的起源及使命"为题在乔治华盛顿大学商学院发表演说,此为四堂讲座的第一堂

2130 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔以"货币政策的限制"为题发表演说

2145 - 新西兰第四季经常帐

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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