全球外汇市场3月20日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月20日(二)
-- - 日本国定假日
0700 - 德国2月生产者物价指数(PPI)
0815 - 瑞士第四季工业订单
0930 - 英国2月消费者物价指数(CPI)
0930 - 英国2月零售销售物价指数(RPI)
1100 - 英国3月工业联盟(CBI)总工业订单差值
1145 - 美国3月17日当周ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国2月房屋开工/建筑许可年率
1255 - 美国3月17日当周Redbook连锁店销售
1400 - 欧洲央行执委普雷特及管委会成员魏德曼参与法兰克福金融峰会的"新制度价构下的央行角色"小组讨论
1400 - 美国财政部长盖特纳在众议院金融服务委员会上发表关于国际金融体系的年度证词
1545 - 国际清算银行货币暨经济部门副主管Claudio Borio将参与法兰克福金融峰会"法规的全球统整"小组讨论
1645 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克以"美联储的起源及使命"为题在乔治华盛顿大学商学院发表演说,此为四堂讲座的第一堂
2130 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔以"货币政策的限制"为题发表演说
2145 - 新西兰第四季经常帐
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。