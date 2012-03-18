《美国上市公司业绩公布日程表》--3月19日

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
汤森路透3月16日电---以下为标准普尔500企业中将于3月19日(周一)公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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Q1 2012 Adobe Systems Inc (ADBE.O) 0.57 25 0.58
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
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