《综述》中国将刻不容缓进行改革以扶助经济成长,IMF关注汇改

* 国务院副总理李克强称改革至为重要,不容延缓

* 中国国家发展和改革委员会主任张平称必须跟进推出提振成长的各项政策

* 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称改革将协助人民币成为储备货币

记者 药朝清/Koh Gui Qing 编译 张明钧/张涛

路透北京3月18日电---中国国务院副总理李克强周日表示,不能延迟严峻的经济改革,凸显出中国高层推动市场导向改革的决心.

外界普遍预期将接任国务院总理职位的李克强承诺,将提出各项灵活政策以维系经济成长及物价稳定,同时将重心放在提升内需及追求结构性改革上,好让成长更为稳定且均衡.

"目前,中国的改革已经进入攻坚期."李克强表示,呼应温家宝上周的谈话.

他在一次经济政策会议上发表演说时称,"把握好稳中求进的总基调,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定,努力在转变经济发展方式、深化改革开放、保障改善民生上取得新突破."与会者包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德及多位中国高层管员.

李克强再度强调由改革引导经济成长之前,总理温家宝表示,必须接受成长放缓及实施更为大胆的政治改革,以避免全球第二大经济体遭遇困境,同时还要更为平均的分配财富,承诺将用他在任最后一年时间来解决民众的不满.

**促进经济成长的政策至关重要**

中国发改委主任张平在周日的会议上表示,保持经济相对快速增长的经济政策,对于中国的未来非常关键.

"首先,我们必须保持稳定和相对较快的经济增长--发展是解决中国所有问题的关键,"张平表示.

中国政府将保持稳健的货币政策与积极的财政政策,并随时准备微调.自2011年秋季以来,中国领导人一直保持这种立场.

李克强表示,虽然中国经济的总体趋势是稳定的,基本情况良好,但面临结构性问题,必须克服这些障碍.他还表示,中国将推进结构性改革,同时鼓励技术创新,为经济创造新的增长点.

在周日的同一场经济论坛上,IMF总裁拉加德强调了改革的额外好处.她说,如果采取适当的以市场为导向的结构性调整,人民币CNY=CFXS可能成为全球储备货币.

"未来的目标,应该是提高汇率及其弹性,采取更加有效的流动性与货币管理,实施更高质量的监督与监管,建成更加发达的金融市场,实行灵活的存款和贷款利率,最终开放资本账户,"拉加德表示.

"如果能做到上述一切,人民币没有理由不成为储备货币,获得与中国经济地位相当的地位."

李克强表示,他预计今年中国总体贸易将保持两位数的增长速度.中国政府的2012年进出口目标均为增长10%.

李克强表示,全球经济复苏出现一些令人振奋的迹象,并预计2011-2015年中国总体贸易额将超过10万亿(兆)美元.但他指出,这种前景存在不确定性,因为欧洲仍在致力于解决债务危机.(完)