《台湾报摘》--工商时报3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--台湾步入低利率环境,今年即届满10年,民众原预计20年可存满1,000万台币的退休计画,受这10年影响,只能存不到500万,退休年龄被迫再向后延10-20年.
* 其他:
--油电双涨箭在弦上,行政院已指示中油本周内提出新腹案.据悉,油电双涨倾向油价先行.其中92、95、98无铅汽油结构价差将拉大,92无铅最低.未来府院将在中油、消费者二方分摊,及中油、消费者、政府(货物税)三方分摊中二择一拍板,若启动货物税每月约支出15亿台币.
--经建会副主委黄万翔表示,在政府财政困难的此刻,透过容积银行让公共建设所产生的"增额容积"为建设挹注经费,可以让有限的财政做更多、更快速的建设,使公共建设进入一个良性的循环.
--茂德5387.TWO12寸晶圆厂出售本月底前见分晓.据悉,由于茂德引资案延宕多时,债权银行团已对委任财顾KPMG下最后通碟,茂德引资案必须在月底前明朗化,可靠消息人士透露,现有三组人马进入决选名单,其中两组为格罗方德(GLOBAL FOUNDRIES)与台积电(2330.TW).
--元大金(2885.TW)、富邦金(2881.TW)双龙抢珠大众银2847.TW,花落谁家可望在4月见分晓.相关人士透露,大众银行已完成内部程序,在2、3月召开的董事会通过授权董事长对外谈判并购事宜,预定本月底、下月初便可决定两大候选人元大金、富邦金谁能胜出.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。