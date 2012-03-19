《台湾报摘》--工商时报3月19日

* 头版头条:

--台湾步入低利率环境,今年即届满10年,民众原预计20年可存满1,000万台币的退休计画,受这10年影响,只能存不到500万,退休年龄被迫再向后延10-20年.

* 其他:

--油电双涨箭在弦上,行政院已指示中油本周内提出新腹案.据悉,油电双涨倾向油价先行.其中92、95、98无铅汽油结构价差将拉大,92无铅最低.未来府院将在中油、消费者二方分摊,及中油、消费者、政府(货物税)三方分摊中二择一拍板,若启动货物税每月约支出15亿台币.

--经建会副主委黄万翔表示,在政府财政困难的此刻,透过容积银行让公共建设所产生的"增额容积"为建设挹注经费,可以让有限的财政做更多、更快速的建设,使公共建设进入一个良性的循环.

--茂德5387.TWO12寸晶圆厂出售本月底前见分晓.据悉,由于茂德引资案延宕多时,债权银行团已对委任财顾KPMG下最后通碟,茂德引资案必须在月底前明朗化,可靠消息人士透露,现有三组人马进入决选名单,其中两组为格罗方德(GLOBAL FOUNDRIES)与台积电(2330.TW).

--元大金(2885.TW)、富邦金(2881.TW)双龙抢珠大众银2847.TW,花落谁家可望在4月见分晓.相关人士透露,大众银行已完成内部程序,在2、3月召开的董事会通过授权董事长对外谈判并购事宜,预定本月底、下月初便可决定两大候选人元大金、富邦金谁能胜出.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 黄凯

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