〔全球金市〕多家央行趁金价下跌时买进,上周购进约4吨黄金

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透3月16日电---根据一产业消息人士及金融时报周五报导,金价下跌已促使一家或多家央行在上周买进约4吨的黄金.
熟悉这些交易的消息人士对路透表示,这些黄金是透过国际清算银行(BIS)买进的.以目前的价格来算,价值约2.5亿美元.
消息人士对路透表示,买家的身份要等到BIS分配黄金时才会得知,不过他们可能是亚洲买家.亚洲的央行急欲将其美元为主的外汇储备多元化.去年菲律宾和泰国是购金大户.
金融时报表示,上周在店头实货市场央行买进4-6吨的黄金.
其援引数位知悉该交易的交易员的话称,在上周五时买气尤其旺盛,而过去三或四周的总量可能是4-6吨的两倍.
金融时报称,一份瑞士信贷本周给客户的研究报告则提到央行在上周五积极买进.
消息人士对路透表示,当金价跌至被视为"吸引人"的水准时,买盘开始进驻.如果金价进一步下跌,央行可能再度入市.
消息人士对路透称,中国央行是主要买家,不过其倾向于在国内市场买进黄金.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。