《台湾报摘》--经济日报3月19日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--由于28奈米产能挤爆,下游客户订单不断.台积电(2330.TW)昨日证实将上修今年资本支出,替4月底的法说行情提前引爆利多.台积电发言人孙又文昨日表示,由于客户28奈米制程需求相当强劲,内部已加快布建的速度,也评估上修资本支出的可能性.
* 其他:
--台湾工业银行董事长、工商协进会理事长骆锦明指出,两岸金融业相互参股,政策上应该要打破两大藩篱,一是持股百分比的限制,二是参股机构仅限金融业的规定.
--封测大厂矽品(2325.TW)接单传捷报,狂吞超微(AMD)AMD.N高阶处理器订单.这是超微将高阶处理器下单给台积电(2330.TW)后再将高阶处理器后段封测订单给台湾封测厂,透露台湾半导体代工产业链更趋成熟,提高国外整合元件大厂(IDM)释单意愿.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。