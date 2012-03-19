《台湾报摘》--经济日报3月19日

* 头版头条:

--由于28奈米产能挤爆,下游客户订单不断.台积电(2330.TW)昨日证实将上修今年资本支出,替4月底的法说行情提前引爆利多.台积电发言人孙又文昨日表示,由于客户28奈米制程需求相当强劲,内部已加快布建的速度,也评估上修资本支出的可能性.

* 其他:

--台湾工业银行董事长、工商协进会理事长骆锦明指出,两岸金融业相互参股,政策上应该要打破两大藩篱,一是持股百分比的限制,二是参股机构仅限金融业的规定.

--封测大厂矽品(2325.TW)接单传捷报,狂吞超微(AMD)AMD.N高阶处理器订单.这是超微将高阶处理器下单给台积电(2330.TW)后再将高阶处理器后段封测订单给台湾封测厂,透露台湾半导体代工产业链更趋成熟,提高国外整合元件大厂(IDM)释单意愿.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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