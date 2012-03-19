〔基金观点〕GAM Holding预期瑞郎将走弱,瑞士央行可能解除汇价底线

记者 Catherine Bosley 编译 张明钧

路透苏黎世3月16日电---一名GAM Holding (GAMH.S)基金经理表示,随着全球经济复苏,他已经买进押注瑞郎兑欧元未来贬值的期权,而瑞士央行可能运用此一势头来改变其汇价限制.

掌管规模达19.6亿美元的GAM Global Rates基金经理Adrian Owens表示,他的交易预期为瑞郎EURCHF=将自当前的1.2070瑞郎兑1欧元走软;去年8月瑞郎与欧元曾短暂触及平价水准.

瑞士央行在9月6日对不断上涨的瑞郎/欧元设下1.20瑞郎的限制,而在这之前,投资人对于欧元区债务危机的忧虑带动瑞郎在短短数月内兑欧元飙涨近20%,几乎要将瑞士经济带入衰退.

然而随着投资人的冒险意愿回升,部分人士称全球景况改善让瑞士央行有采取行动的空间.

"当他们削弱汇价时,他们所想要的是让经济摆脱困境.这有很大程度上取决于全球重况,特别是欧洲方面."Owens向路透表示.

"有监于全球景况改善,我们可能见到瑞郎汇价自行走软."

在3月15日的政策会议中,瑞士央行提出略为乐观的看法,同时将2012年成长预估上调一倍.

不过瑞士央行称物价下跌程度将较先前预估言重,将会出于控制通缩风险的必要性而采取进一步行动.多位分析师表示,这是央行不会让汇价限制失效的一个迹象.

"若瑞士成长受到强势汇率的阻碍,则可能诱发央行采取行动."Owens表示."目前并没有让人相信他们无法调整汇率限制的理由.市场将会相信它们能够扞卫汇价,特别是若全球经济复苏."(完)