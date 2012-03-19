〔希腊金融〕银行业可能无需全数动用欧盟/IMF纾困金--央行总裁

路透雅典3月17日电---希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)周六表示,该国受主权债务交换冲击的银行可能不需动用到欧盟/IMF的全部救援基金来度过危机.

欧盟及IMF已经拨出约500亿欧元来支持银行业,协助其重整资本,银行业是希腊公债最大的民间债权人.

在本月达成的史上最大规模债务重整协议中,银行业者全数参与.该协议将令债权人的投资损失多达74%.

"银行资本重整的工作将在2012年9月之前完成,"罗沃普洛斯对To Vima报表示."我相信不会用完全部可用金额."

罗沃普洛斯说,他仍预计希腊银行业将进行合并,此前Alpha Bank(ACBr.AT)与同业EurobankEFGr.AT的结盟计划破局,而那原本有可能是希腊数十年来最大的银行合并案.

这项合并案在希腊达成债务交换协议之后破裂,因两家银行资产组合所受冲击比原先预估要大,特别是Eurobank的希腊主权债曝险部位大约增加了一倍.

"未来仍有银行可能合并.在资本重组之后银行业将会健全得多,体质更强,"罗沃普洛斯说.希腊央行将在周一公布货币政策报告.(完)