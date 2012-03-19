《台湾重要政经日程》--3月19日-12月31日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
==================今日重要政经消息====================== 3/19(一) --09:00 经济部长施颜祥等赴立法院报告开放陆资来台审议过程. --10:00 台积电(2330.TW)董事长张忠谋演讲. --16:30 国有财产局例行记者会. ==================近期重要政经消息====================== 3/20(二) *--14:00 国泰金控(2882.TW)举行专业投资人说明会. --16:00 经济部公布2月外销订单,1月外销订单较上年同期衰退8.63%. 3/21(三) *--09:00 金管会主委陈裕璋赴立法院报告. *--14:30 富邦金控(2881.TW)举行专业投资人说明会. 3/22(四) *--09:00 财政部长刘忆如赴立法院报告财政健全小组运作情形. *--12:00 中钢(2002.TW)董事长举行记者会. --16:00 央行召开第一季全体理监事会议. --16:00 主计处公布2月季调失业率,1月经季节调整后失业率为4.19%. 3/23(五) *--财政部公布第二季发债计画. --16:00 经济部公布2月工业生产,1月工业生产较上年同期衰退16.46%. 3/26(一) --16:10 央行公布2月M2货币总计数,1月货币总计数M2年增率为5.22%. 4/4(三) --金融市场因清明节及儿童节休市一天 4/5(四) --16:00 主计处公布3月消费者物价指数(CPI),2月较去年同期成长0.25%. --16:00 央行公布至3月底的外汇存底,2月末为3,944.26亿美元. 4/9(一) --16:00 财政部公布3月进出口金额,2月出口较上年同期成长10.3%;进口则较上年同期成长1.3%. 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 5/21(一) --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 董永年; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。