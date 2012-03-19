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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 08:43 BJT

〔台湾个股〕台积电先进制程需求强劲,考虑调高资本支出--报载

路透台北3月19日电---台湾经济日报周一报导,由于28奈米产能挤爆,下游客户订单不断,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)正评估上修资本支出的可能性.

报导引述台积电发言人孙又文说法称,由于客户28奈米制程需求相当强劲,内部已加快布建的速度,也评估上修资本支出的可能性,不过因涉及产能的调整,最后的决定会在4月26日的专业投资人说明会对外说明.

报导引述外资券商研究员的消息,台积电内部考量调高今年资本支出到68亿美元,原为60亿美元,上修幅度近12%.

台积电甫于日前表示,上半年将扩大征才,预计在台湾招聘2,000名员工.[ID:nST0509437](完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN]

--记者 董永年; 审校 林高丽

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