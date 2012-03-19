〔台湾个股〕台积电先进制程需求强劲,考虑调高资本支出--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北3月19日电---台湾经济日报周一报导,由于28奈米产能挤爆,下游客户订单不断,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)正评估上修资本支出的可能性.
报导引述台积电发言人孙又文说法称,由于客户28奈米制程需求相当强劲,内部已加快布建的速度,也评估上修资本支出的可能性,不过因涉及产能的调整,最后的决定会在4月26日的专业投资人说明会对外说明.
报导引述外资券商研究员的消息,台积电内部考量调高今年资本支出到68亿美元,原为60亿美元,上修幅度近12%.
台积电甫于日前表示,上半年将扩大征才,预计在台湾招聘2,000名员工.[ID:nST0509437](完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)
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--记者 董永年; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。