《新兴市场重要经济事件预告》--3月19日-3月26日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月19日(一)
新德里--国际货币基金组织(IMF)联合主办中国-印度高层会议(至3月20日).
香港--澳洲央行总裁史蒂文斯在2012年瑞士信贷第15届亚洲投资会议上发表讲话(0500).
北京--中国央行行长周小川在中国发展高层论坛上发表演讲(0600).
新德里--印度财政部长慕克吉向印度央行董事会发表讲话(0600).慕克吉和央行总裁苏巴拉奥举行记者会(0700)
马卡堤--世界银行公布最新菲律宾季度报告(0200)
阿布贾--尼日利亚(奈及利亚)央行货币政策会议(至3月20日).
3月20日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预料不发表利率声明).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)举行菲律宾会议(至3月22日).
法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼和波兰央行管理委员会成员Andrzej Raczko,在法兰克福金融峰会出席"中央银行在新制度框架中的角色"小组讨论会(1400).
北京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问中国.
3月21日(三)
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
法兰克福--世界银行副行长兼司库Madelyn Antoncic将出席法兰克福金融峰会的"新系统风险"小组会议(0800 GMT).
3月22日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会举行会议.没有利率宣布计划(最后一日).
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完就可持续发展发表演说(0230).
开罗--埃及央行举行货币政策会议.
台北--台湾央行理监事会议.(0900)
3月23日(五)
曼谷--泰国总理英拉将发表主旨演讲,主题是泰国洪灾后经济状况和国内和解进程(1100).
香港--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话(0100).
日内瓦--WTO争端解决机构(DSB)会议.
利马--秘鲁央行发表通货膨胀报告.
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
巴斯特尔--东加勒比央行理事会会议.
3月26日(一)
耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议.
金边--东南亚国家联盟(ASEAN)央行论坛.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。