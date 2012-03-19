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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:10 BJT

〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北3月19日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为3,231亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上周五共发行2,671亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,上周五当日超额准备为负68亿台币;至周日累计超额准备为负283亿台币,加计前期1%的超额准备为578亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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