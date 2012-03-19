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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 08:54 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元因美元走弱而小升,公债持稳

路透首尔3月19日电---韩国韩元兑美元KRW=周一盘初小升,此前美元在周末时回落,暂停其升势,因美国通胀报告降低了美联储紧缩货币政策的可能性. 0025GMT时,韩元兑美元报1,122.8,周五国内收盘报1,125.9. 韩股综合股价指数.KS11上涨0.56%. 3月三年期公债期货KTBc1跌0.02点至103.83.

0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,122.8 1,125.9 日圆/韩元JPYKRW=R 13.4520/584 13.4653/782 韩国公债期货KTBc1* 103.83 103.85 韩国综合股价指数.KS11 2,045.93 2,034.44 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 戴素萍;审校 郑茵 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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