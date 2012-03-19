《全球重要经济事件一览表》--3月19日-3月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月19日(一)

香港--澳洲央行总裁史蒂文斯在2012年瑞士信贷第15届亚洲投资会议上发表讲话(0500).

伦敦--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔参加金融创新研究中心圆桌会议.

伦敦--智库查塔姆社(Chatham House)举行有关金融监管和实体经济的会议.

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加欧债危机小组会议讨论.(1700)

雅典--希腊央行公布货币政策报告.

新德里--国际货币基金组织(IMF)联合主办中国-印度高层会议(至3月20日).

华盛顿--葡萄牙财政部长加斯帕在彼得森国际经济研究所发表演讲,题为"葡萄牙:正赢得信誉和竞争力"(1630).

纽约州MELVILLE--纽约联邦储备银行总裁杜德利在长岛协会发表演说,内容为区域及全国经济情况(1235).

纽约州FARMINGDALE--纽约联邦储备银行总裁杜德利实地参访乐器制造商D'Addario & Company Inc(1530).

纽约州上城--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加布克海文国家实验室(BNL)的圆桌讨论(1740).

3月20日(二)

法兰克福--法兰克福金融峰会(至3月21日).

悉尼--澳洲央行公布3月6日货币政策会议记录(0030).

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)将在2012年Cards and Payments Australasia会议上讲话(0305).

北京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问中国.

法兰克福--欧洲央行执委普雷特出席法兰克福金融峰会上一座谈小组,主题为"央行在新机构框架下的角色"(1400).

法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼与波兰央行管理委员会成员Andrzej Raczko出席法兰克福金融峰会上一座谈小组,主题为"央行在新机构框架下的角色"(1400).

法兰克福--国际清算银行(BIS)货币与经济部门副主管Claudio Borio出席法兰克福金融峰会上一座谈小组,主题为"国际监管对接"(1545).

华盛顿--美国财政部长盖特纳在众议院金融服务委员会"美国财长有关国际金融体系状况的听证会"上作证(1400).

华盛顿--美国参议院金融委员会举行听证会,审议鲍威尔(Jerome Powell)和史坦(Jeremy Stein)作为新任美联储理事的提名(1400).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将为乔治华盛顿大学商学院本科生作演讲,主题为"今日经济中的美联储及其角色"(1645).

密苏里州圣路易斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔将在华盛顿大学演讲(2130).

3月21日(三)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(至3月22日).

伦敦--英国央行将公布3月7-8日货币政策委员会(MPC)会议记录.

伦敦--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)提出2012年预算.

伦敦--英国预算责任办公室(OBR)将更新对英国经济和公共财政的预估.

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定.

法兰克福--卢森堡财长Luc Frieden将参加法兰克福金融峰会上的一讨论小组,主题为"欧元危机与政府债务"(0945).

法兰克福--世界银行集团(WBG)副行长兼司库Madelyn Antoncic将参加金融峰会上的一讨论小组,主题为"新系统性风险"(0800).

苏黎世--瑞士央行公布2012年3月的月度统计公报,以及月度银行业统计公报(0800).

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在2012年澳洲DCM峰会上发表讲话(2210).

3月22日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在乔治华盛顿大学企管学院发表演讲.主题为"二次大战后的美联储".(1645)

日本神户--日本央行审议委员森本宜久会见商界高管并主持新闻发布会(0500).

苏黎世--瑞士央行理事丹亭在货币市场活动上发表讲话,题为"低利率的世界"(1700).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak在2012年公共部门金融会议中就经济情势发表简报(1240).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(最后一日).

塞维利亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在Antares基金会主办的一场论坛中发表演说(0730).

华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在布鲁金斯学会讨论论文(2000).

华盛顿--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)出席美国联邦储备理事会(FED)的研究会议,主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后"(至3月23日).

3月23日(五)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克为美联储的研究会议致开幕词.会议主题为"中央银行:危机前、危机时与危机后"(1745).

香港--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第15届亚洲投资会议发表演说(0100).

苏黎世--瑞士央行公布季度公报(货币政策报告--商业循环趋势).

伦敦--英国央行公布3月16日金融政策委员会会议记录.

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

西班牙马拉加--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马拉加大学主办的竞争力论坛中发表演说.(1730)

纽约--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在哈佛欧美专题座谈会中发表演说(1550).

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特为乔治城大学学生发表演讲,内容为职场生涯及美联储.(1830)

3月24日(六)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在美国联邦储备理事会(FED)的会议"中央银行:危机前、危机时与危机后"中,主持小组讨论(2030).

3月25日(日)

西雅图--美国旧金山联邦储备银行共同主办"2012年全国机构间社区再投资会议(至3月28日)",出席者包括美联储理事杜克.

3月26日(一)

巴黎--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟出席全球互助中心举办的会议(1100).

维吉尼亚州阿灵顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克获邀参加全国企业经济协会2012年经济政策会议,以"美联储的观点"为题发表演说(1200).美国国会预算办公室主任埃曼杜夫以"财政政策选择"发表演说(1245).英国央行货币政策委员会委员迈尔斯出席"长期债务中最合适的货币政策"的讨论会(2045).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 杜明霞

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