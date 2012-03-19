〔台湾股市〕开高,国泰金控与台积电跃升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北3月19日电---台股周一开高0.73%,跟随区域内股市涨势.国泰金控(2882.TW)走强,此前公司称拟在台湾或海外发股筹措不超过400亿台币长期资金,并计划发行不超过4亿美元海外可转换公司债.[ID:nST0441702]
全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)跃升3.7%.台湾经济日报报导,由于28奈米产能挤爆,下游客户订单不断,台积电正评估上修资本支出的可能性.[ID:nST0441840]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。