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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 09:22 BJT

〔台湾股市〕开高,国泰金控与台积电跃升

路透台北3月19日电---台股周一开高0.73%,跟随区域内股市涨势.国泰金控(2882.TW)走强,此前公司称拟在台湾或海外发股筹措不超过400亿台币长期资金,并计划发行不超过4亿美元海外可转换公司债.[ID:nST0441702]

全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)跃升3.7%.台湾经济日报报导,由于28奈米产能挤爆,下游客户订单不断,台积电正评估上修资本支出的可能性.[ID:nST0441840]

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