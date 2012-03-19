〔电子产业〕PayPal将进军中国及印度国内的线上付费市场

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港3月16日电---EBay(EBAY.O)旗下PayPal亚太地区资深副总裁Rupert Keely表示,PayPal计画进军亚洲最大消费市场中国及印度,扩大其在亚洲国内电子付费的地位.
Keely说,PayPal的在线国内付费系统已可在日本及澳洲等亚洲国家使用,日本及澳洲的电子商务市场较成熟,且消费者更习惯使用信用卡在线上付费.
在提及中国和印度时,"现在,PayPal在这两国主要用在跨境国际付费,"Keely对路透说."我们计画进入中印的国内付费市场."
Keely表示,PayPal已经向中国人行申请执照许可,未来在印度也会有类似计画.
中国的线上付费市场主要由阿里巴巴集团的支付宝、以及腾讯控股(0700.HK)的财付通所主导;而在印度,活跃于市场的包括CCAvenue和DirecPay.
行业数据显示,中国电子商务市场今年料将超越7,500亿元人民币(1,180亿美元),料在2015年时成为全球最大电子商务市场.
另外,根据印度行业团体网际网路及行动通讯协会(Internet and Mobile Association of India)的数据,印度电子商务市场今年料将成长47%,至逾4,600亿印度卢比(92亿美元)(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。