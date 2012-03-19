〔路透专访〕戴尔认为苹果虽称霸平板电脑市场,但仍有打入机会

路透伦敦3月16日电---戴尔DELL.O首席商务长Steve Felice表示,很多上班族在家使用轻巧的苹果(AAPL.O)产品,因此对雇主硬要其使用笨重的电脑来工作益发不满,这可能让戴尔这类供应商受益.

苹果周五第三代iPad开始发售,照例吸引苹果迷彻夜排队抢鲜.[ID:nSB1436820]但Felice说,平板电脑的市场仍有相当大的空间.

戴尔去年以Streak挑战全球平板电脑市场失利.Streak使用的系统软件是谷歌(GOOG.O)Android系统.

现在,戴尔计划再次发动新攻势,以即将问世的微软(MSFT.O)新Windows 8为系统平台.该平台支持触控界面,可横跨桌上型电脑、平板电脑及智慧手机.Windows 8预计今年稍晚时推出.

"Windows 8测试版的触控能力很令人鼓舞,"Felice在伦敦接受路透专访时说.他表示,戴尔也可能重新生产Android平板电脑.

"我们有平板电脑路线图,但尚未对外公布.你可以期待下半年会有一些产品发布,"他说."我们认为该市场尚未封闭."

联想(0992.HK)、惠普(HPQ.N)、可能还有诺基亚NOK1V.HE,也均计画推出搭载Windows 8的平板电脑.

Felice表示,戴尔与成千上万企业客户的关系令戴尔拥有对抗苹果的优势.苹果的产品可能颇令资讯技术部门苦恼,因为他们的操作系统与别人不同.(完)