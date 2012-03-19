〔台湾个股〕台积电考虑调高资本支出,因先进制程需求增加--董事长

台积电董事长张忠谋并在一场活动后对记者称,仍维持今年全球产业成长率的预估目标为2%.

本地时间11:57,台积电股价涨2.59%报83.2台币;大盘加权股价指数.TWII则下跌0.27%.

经济日报与苹果日报今日均引述台积电发言人孙又文说法称,由于客户28奈米制程需求相当强劲,内部已加快布建的速度,也评估上修资本支出的可能性,不过因涉及产能的调整,最后的决定会在4月26日的专业投资人说明会对外说明.