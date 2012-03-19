版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 19日 星期一 12:07 BJT

〔台湾个股〕台积电考虑调高资本支出,因先进制程需求增加--董事长

路透台北3月19日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周一表示,考虑调高资本支出,因28奈米制程需求增加.原计画今年资本支出为60亿美元.

台积电董事长张忠谋并在一场活动后对记者称,仍维持今年全球产业成长率的预估目标为2%.

本地时间11:57,台积电股价涨2.59%报83.2台币;大盘加权股价指数.TWII则下跌0.27%.

经济日报与苹果日报今日均引述台积电发言人孙又文说法称,由于客户28奈米制程需求相当强劲,内部已加快布建的速度,也评估上修资本支出的可能性,不过因涉及产能的调整,最后的决定会在4月26日的专业投资人说明会对外说明.

台积电甫于日前表示,上半年将扩大征才,预计在台湾招聘2,000名员工.[ID:nST0509437](完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN]

--记者 董永年; 审校 乔艳红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐