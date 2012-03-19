〔台湾个股〕台积电考虑调高资本支出,因先进制程需求增加--董事长

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北3月19日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周一表示,考虑调高资本支出,因28奈米制程需求增加.原计画今年资本支出为60亿美元.
台积电董事长张忠谋并在一场活动后对记者称,仍维持今年全球产业成长率的预估目标为2%.
本地时间11:57,台积电股价涨2.59%报83.2台币;大盘加权股价指数.TWII则下跌0.27%.
经济日报与苹果日报今日均引述台积电发言人孙又文说法称,由于客户28奈米制程需求相当强劲,内部已加快布建的速度,也评估上修资本支出的可能性,不过因涉及产能的调整,最后的决定会在4月26日的专业投资人说明会对外说明.
台积电甫于日前表示,上半年将扩大征才,预计在台湾招聘2,000名员工.[ID:nST0509437](完)
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--记者 董永年; 审校 乔艳红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。