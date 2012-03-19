《热点透视》西班牙若再失去一个欧洲央行席次,可谓一大耻辱

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撰稿 Fiona Maharg Bravo 编译 张明钧

路透马德里3月16日电---在理想状态下,欧洲央行成员单纯就只是欧洲人,不用看其国籍出身.但实际上,成员国籍却是要紧的很.当法国籍的前欧洲央行(ECB)总裁特里谢退位、意大利籍的德拉吉接任时,上述的说法很大部分可成立.法国当时积极运作,准备安插另一名法国籍人士进入欧洲央行管理委员会,以保住其向来拥有的两个委员席次,而占据三席的意大利则劝退斯麦吉,让出一个位置.

大风吹的游戏再度上演,而这次则是西班牙试图保住其第二个席次.此一情形出现的原因,在于现任西班牙籍执委冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)即将退休.马德里当局认为其所支持的新人选、欧洲央行法务部门主管Antonio Sáinz de Vicuña,已经取得巴黎当局的支持.但是法国看来已经转向,如今支持卢森堡央行总裁莫尔许接任.这可是苦心计画的冗长交易的一部分,当中涉及欧洲其他重要机构职位交换,包括由谁来掌管欧元区财政部长俱乐部的欧元集团职位等.德国现在看来也支持对货币政策采取强硬立场的莫尔许.德国方面认为二线国家在欧洲央行的代表权过高,特别是因该行总裁为意大利人、副总裁为葡萄牙人.

欧元区17个成员国的央行总裁,为欧洲央行管理委员会的当然成员,欧洲央行执行委员会则有六名成员,直到现在,德国、法国、意大利及西班牙这四个欧元区最大国家向来各占有一名执委席次.若莫尔许获选接替冈萨雷斯-帕拉莫的位置,则卢森堡将任命新的央行总裁.卢森堡是一个人口只有50万的小公国,届时将在欧洲央行占有两个席次.人口数高达4,600万的西班牙则只剩一席.

这样的结果将会是一大耻辱.确保欧元区前四大国家在欧洲央行管理委员会中拥有两个席次,将强化该机构的正统性,使其更能代表欧元区庞大而多元的经济.因此,让西班牙在管委会中保有两席应被视为一项资产.不过也可以从另一个角度来思考.根据Chevreux估算,西班牙银行业者已经向欧洲央行借入1,700亿欧元,相当于总额的21%,让西班牙拥有两席可能是一种义务.(完)