《台湾利率预测》利率料维持不变,关心通膨趋势甚于经济走疲

* 事件: 中央银行第一季全体理监事会议

* 公布时间: 22日(周四)下午5点左右

调查结果:

根据路透访查13家金融机构POLL106,所有金融机构一致认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.

台湾政府有意调涨油价与电价,[ID:nST0441236],令通膨有升高隐忧.主计处原本设定今年的CPI年增率是1.46%,但也表示,若是电和油的价格各调涨10%计,对CPI可分直接、以及间接影响,若两者价格各调升一成,对CPI年增率一年约贡献0.357和0.356个百分点.[ID:nST0504167]

台湾官方预测机构--主计总处预估,今年的经济成长率是3.85%,较去年的4.04%走缓.不过主计处表示,若是中国的经济成长率由原先估计的8%下行至先前官方调降的7.5%,则台湾今年的经济成长率将走低0.3个百分点.[ID:nST0509779]

根据路透所做的调查显示.今年全年国内生产总值(GDP)成长率中值为3.2%,同时逐季攀升.TWGDP1

亚洲各国央行动态方面,包括印度、马来西亚、印尼、南韩、和澳洲纷纷宣布利率维持不变,但菲律宾央行则是降息.[ID:nSB1301998])

中国央行上周表示,2012年货币政策将主要运用汇率和存款准备金率,且适时微调货币政策.中国人民银行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.

台湾央行对通膨相当关切,并以迅速行动着称.它在2008年金融风暴发生以来,是首个宣布降息的亚洲国家;2010年也是首个宣布升息的亚洲央行.

台湾财政部3月初公布,2月出口金额较上年同期成长10.3%,优于预期;但分析师称,因去年基期甚高,未来数个月的出口仍可能出现年负增长.[TW/TRDCN]

以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

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澳新银行 0 1.875

CA-CIB 0 1.875

群益证券 0 1.875

中信银 0 1.875

花旗集团 0 1.875

星展银行 0 1.875

ING 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

元富投顾 0 1.875

兆丰投顾 0 1.875

永丰金控 0 1.875

台新投顾 0 1.875

元大投顾 0 1.875

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中 值 0 1.875

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