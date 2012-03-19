《台湾利率预测》利率料维持不变,关心通膨趋势甚于经济走疲

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 事件: 中央银行第一季全体理监事会议
* 公布时间: 22日(周四)下午5点左右
调查结果:
根据路透访查13家金融机构POLL106,所有金融机构一致认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.
台湾政府有意调涨油价与电价,[ID:nST0441236],令通膨有升高隐忧.主计处原本设定今年的CPI年增率是1.46%,但也表示,若是电和油的价格各调涨10%计,对CPI可分直接、以及间接影响,若两者价格各调升一成,对CPI年增率一年约贡献0.357和0.356个百分点.[ID:nST0504167]
台湾官方预测机构--主计总处预估,今年的经济成长率是3.85%,较去年的4.04%走缓.不过主计处表示,若是中国的经济成长率由原先估计的8%下行至先前官方调降的7.5%,则台湾今年的经济成长率将走低0.3个百分点.[ID:nST0509779]
根据路透所做的调查显示.今年全年国内生产总值(GDP)成长率中值为3.2%,同时逐季攀升.TWGDP1
亚洲各国央行动态方面,包括印度、马来西亚、印尼、南韩、和澳洲纷纷宣布利率维持不变,但菲律宾央行则是降息.[ID:nSB1301998])
中国央行上周表示,2012年货币政策将主要运用汇率和存款准备金率,且适时微调货币政策.中国人民银行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.
台湾央行对通膨相当关切,并以迅速行动着称.它在2008年金融风暴发生以来,是首个宣布降息的亚洲国家;2010年也是首个宣布升息的亚洲央行.
台湾财政部3月初公布,2月出口金额较上年同期成长10.3%,优于预期;但分析师称,因去年基期甚高,未来数个月的出口仍可能出现年负增长.[TW/TRDCN]
以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:
金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)
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澳新银行 0 1.875
CA-CIB 0 1.875
群益证券 0 1.875
中信银 0 1.875
花旗集团 0 1.875
星展银行 0 1.875
ING 0 1.875
凯基投顾 0 1.875
元富投顾 0 1.875
兆丰投顾 0 1.875
永丰金控 0 1.875
台新投顾 0 1.875
元大投顾 0 1.875
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中 值 0 1.875
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--记者 高洁如/斯坦丁; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。