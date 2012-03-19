〔台湾债市〕RP利率持平,交易商续做正常因预估央行利率不变

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北3月19日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,投信、寿险余钱持续流入,市场资金供应充裕,利率则维持在既有区间未变.
资金调度人士表示,周四将召开第一季央行理监事会议,由于市场普遍预期利率维持不变,交易商续做正常,承作天期也不会刻意落短;在无特别松紧因子影响下,本周应能平稳度过,预料接近季底时,市场才会感受较大的赎回压力.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.
根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916](完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。