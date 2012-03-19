〔台湾债市〕RP利率持平,交易商续做正常因预估央行利率不变

路透台北3月19日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,投信、寿险余钱持续流入,市场资金供应充裕,利率则维持在既有区间未变.

资金调度人士表示,周四将召开第一季央行理监事会议,由于市场普遍预期利率维持不变,交易商续做正常,承作天期也不会刻意落短;在无特别松紧因子影响下,本周应能平稳度过,预料接近季底时,市场才会感受较大的赎回压力.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.

根据路透访查13家金融机构,全数金融机构认为台湾央行3月底利率将维持不变,是自去年9月起第三度维持重贴现率在1.875%的水位.这也是三年多以来的重贴现率高位.[ID:nST0441916](完)