〔日本股市〕日经指数连续第五日上涨,投资人买进表现落后的绩优股

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京3月19日电---日本股市日经指数周一连续第五个交易日上涨,投资者买进表现落后的绩优股;市场人士要等寻觅到美国经济复苏的新信号后,才会进一步推高股指.
建筑机械制造商小松制作所(6301.T)跳涨2.6%,工业机器人生产商Fanuc Corp (6954.T)上涨2.4%,但投资人对佳能(7751.T)及索尼(6758.T)获利了结,两股分别下跌0.9%和0.6%.
早盘收市时,日经指数.N225上涨0.2%至10,148.22点,盘中一度高见10,172.64点,是去年7月初以来的最高水平.
东证股价指数.TOPX上涨0.3%至869.15点.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。