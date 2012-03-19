〔日本股市〕日经指数连续第五日上涨,投资人买进表现落后的绩优股

路透东京3月19日电---日本股市日经指数周一连续第五个交易日上涨,投资者买进表现落后的绩优股;市场人士要等寻觅到美国经济复苏的新信号后,才会进一步推高股指.

建筑机械制造商小松制作所(6301.T)跳涨2.6%,工业机器人生产商Fanuc Corp (6954.T)上涨2.4%,但投资人对佳能(7751.T)及索尼(6758.T)获利了结,两股分别下跌0.9%和0.6%.

早盘收市时,日经指数.N225上涨0.2%至10,148.22点,盘中一度高见10,172.64点,是去年7月初以来的最高水平.

东证股价指数.TOPX上涨0.3%至869.15点.(完)

--编译 李婷仪;审校 丁琦

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