《台湾政经分析》美牛风暴:台湾对外经贸之路崎岖难行一叶知秋

* 牛肉大战瘫痪外贸协商进程

* 内部压力解决方能正本清源

* 外贸形势严峻,替代方案需多管齐下

记者 林妙容

路透台北3月19日电---台湾黄金十年愿景押宝在加入美国主导的"跨太平洋伙伴协议"(TPP)显得沈重,签署双边自由贸易协定(FTA)亦非带动经济成长的万灵丹.

一场马拉松式的美国牛肉风暴,预示了台湾对外经贸之路注定崎岖难行.惟有产业升级、发展自有品牌及市场区隔,方能确保台湾的外贸维持不坠.

"牛肉在哪里?"一向是反讽政客的经典问句.这句话套用到台湾近来的瘦肉精美牛风暴,倒是一语双关、适得其所.一来是事件一发不可收拾后,卖美牛的餐厅桌上牛肉通通不见了;二是政府官员不断被逼问,"开放了瘦肉精美牛,台湾到底能换得什么?"

"交换TIFA(台美贸易暨投资架构协定)复谈."风暴开始多日后,台湾行政院长陈冲本月13日在立法院的质询台上终究坦承.

美国在台协会(AIT)台北办事处长司徒文已指明,"如果美牛问题不解决,美要签TIFA恐径怕有问题."

但这迟来的坦白,看在学者眼里,已造成政府公信力的严重受损,想要修补恐怕旷日废时,也对此刻正与台湾洽谈商贸协定的其他国家,造成负面效果.

"这(争议)对台湾的长期经济发展是负面的...跟其他国家(与台湾谈经贸协定)也是困扰."空中大学商学系教授谢明瑞说.

负责对外谈判事务的经济部国贸局官员也承认,美牛事件可能已经阻碍台湾的外贸进程,特别是美韩FTA已在本月15日上路,直接冲击台湾的纺织与塑化业;台湾对外签署FTA的急迫感加深,一脚却因美牛深陷泥沼.

"台湾因应其他国家签FTA的最佳方式就是加速我们跟别国签FTA的进程,"经济部国贸局副局长陈铭师说.

一直以来,出口对台湾经济成长率的贡献度均达七成以上.在内需规模受限下,外贸一直是台湾仰赖的命脉,也令执政者执着于外贸成长的追求.

不过实证研究显示,自由贸易区虽能增加贸易流量并扩张市场,但也并非万灵丹.特别是对弱势产业的冲击最为明显,经济体体质事先调整至关重要.

90年代以后,全球区域经济整合风潮方兴未艾,代表的有北美自由贸易协定(NAFTA)、美洲自由贸易区(FTAA)、中欧自由贸易区(CEFTA)、中国-东盟自由贸易区(AFTA)等.

台湾在区域经济化过程中脚步较慢,在2010年与重要贸易伙伴中国签署两岸经济合作架构协议(ECFA)前,只有与中南美四个国家签署五个自由贸易协定.为急起直追,目前正与新加坡洽谈台星经济伙伴协议(ASTEP)、与纽西兰(新西兰)商谈台纽经济合作协议(ECA);并与欧盟也就洽签ECA接触.

于今年再度执政的国民党称,台湾的终极目标是于10年内加入由美国主导的TPP.

**关税红利难取**

台湾是外贸依存度极高的小型经济体,对外经贸协议进程延宕,直接冲击以外贸拉动内部经济成长的模式.而国贸局副局长陈铭师认为,在"微利时代",失去关税优惠,就失去竞争力,就等同打不进别人的市场.

为取得关键的减税红利,陈铭师认为,台湾可采取"化整为零"的谈判模式,与欧盟等主要出口市场,以谈判单一品项降税或减少非关税贸易障碍等,逐步建构趋近FTA的贸易环境.

但政治大学外交系教授刘德海却认为,台湾的主要竞争对手韩国,已完成与美国、欧盟的贸易协定谈判且生效,今年5月又要启动中日韩FTA的谈判,等中韩FTA生效,台湾最大出口的三个市场:美国、欧盟与中国,都将为韩国所严重威胁,拱手让人.当务之急是抛开TIFA,直攻ECFA的后续谈判.

"中国是世界最大的消费市场,现在就是要看中国...台湾这轮输了,就never return(再也回不来)."他说.

虽然ECFA的早期收获清单已有数百项货品率先降税生效,但经济部国贸局局长卓士昭日前表示,两岸已倾向不再有二次早收,希望在两年内一次谈完剩余的数千项的货品货易.但刘德海认为,两年的时间足以让中韩FTA谈完甚至生效,届时台湾就全盘皆输.

"这简直是ridiculous(荒谬)...两个月谈完还差不多."他说.

中央大学经济系教授邱俊荣则认为,台湾对中国的贸易依存度已高,没有必要加速.而在美牛问题上,台湾就算一再退让,也未必能签(与美国的FTA),应避开短期缠斗,改攻长期战略目标TPP寻求解决方案.

"FTA本来就是政治问题,签署并不容易.但TPP是多边架构,各国加入的标准都一致,可以减少政治力的干扰."他说.

尽管致力降税的管道不同,但学者多同意,任一个FTA谈下来都不是易事,在关税红利难以快速取得的情况下,同步提升台湾产品往高端发展、发展自有品牌及市场区隔,仍是企业自保的不二法门.

"价格要素有时而穷...产业升级、技术创新等对内的结构调整,才是可长可久."中央大学邱俊荣说.

**内外交迫**

这场牛肉引发的贸易大战尚未落幕,台湾政府若不能安内攘外,多管齐下,快速拟定战略并革新,黄金十年只怕成蒙尘明珠.

美牛的开放,美国政府态度明确,原订3月初访问台湾的美国商务部次长桑杰士,在风暴开始之初,临时取消访问,向台湾表达最明确的压力讯息.然而政府面对的不只是外部的压力,还有内部对政府管理能力愈趋严格的要求.

台湾政府对内部肉品市场管理的落后,已使得瘦肉精风暴从美国牛延烧到澳洲牛、国产猪及鸭鹅等家禽,内部管理不力,令得才赢得胜选,宣告黄金十年到来的马政府难堪不已.

一名不愿具名的台湾大型加工肉品生产商高层说,台湾的肉品也有许多使用比莱克多巴胺更毒的瘦肉精,主要是内部管理不善、抽检不严,使得部分不肖业者无法升级,而这部分正是政府管理的缺失.

"几十年来台湾的农牧业都是这样,进步很慢,因为政府很无能,就是没办法好好管."他说.

不仅内部管理的落后窘境,使得问题雪上加霜,近年来由外贸带动的经济成长并未公平分配,贫富差距拉大,也令民众难以支持以健康权交换外贸利益.使得农委会大楼前,抗议民众丢掷的猪屎、臭鸡蛋、牛肉漫天乱飞.

特别是与台湾仅有一个海峡之隔的大陆目前也禁止瘦肉精美国牛肉进口;而邻近的韩国,当初欲开放美国牛肉进口,即挑明了是为了换得韩美FTA,与台湾政府一开始打死不认,做法炯异.

"民众疑虑很大,对内和对外的诚信都失去."国家政策研究基金会研究员李允杰说.