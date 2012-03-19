《外汇动态》外资投资组合资金流动令美元/台币陷于窄幅区间

0319GMT---美元/台币TWD=TP下跌,交易员表示,但外资投资组合的资金却令其囿于窄幅区间.

交易员表示,合格境外机构投资者(QFII)的资金有流入也有流出.其并称,台湾进口商也在约29.51台币买进.