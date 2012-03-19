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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 11:30 BJT

《外汇动态》外资投资组合资金流动令美元/台币陷于窄幅区间

0319GMT---美元/台币TWD=TP下跌,交易员表示,但外资投资组合的资金却令其囿于窄幅区间.

交易员表示,合格境外机构投资者(QFII)的资金有流入也有流出.其并称,台湾进口商也在约29.51台币买进.

美元/台币小跌0.1%至29.518.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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